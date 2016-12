Gb, la polizia a caccia di video di autisti spericolati

08:39 - In Gran Bretagna sono tantissimi i guidatori che utilizzano le telecamere da auto "dashboard", aggeggi che costano sulle 70 sterline e che vengono applicati soprattutto per la protezione contro i falsi sinistri o relativi premi assicurativi. Adesso però, a chiedere collaborazione per beccare in flagrante chi infrange la legge ci pensa la polizia che sollecita il Regno Unito a mandare i filmati che riprendono azioni pericolose alla guida o comunque non a norma. Alcune telecamere sono già stati utilizzate per catturare conducenti spericolati e molti di questi girati sono anche su Internet.



Un sito ad hoc - Paul Marshall dell'Associazione dei capi di polizia ha spiegato al Times che "aumentare l'uso delle fotocamere digitali è stato fatto dal pubblico per provare anche eventuali reati commessi dalla polizia in servizio, utilizzabile come prove in un eventuale processo penale"



Matt Stockdale di PoliceWitness.com - un sito che aiuta i conducenti a presentare filmati alla polizia - "Siamo semplicemente un tramite che aiuta il pubblico a lavorare con polizia. Gli incidenti che riportiamo alla polizia sono provenienti da utenti che hanno catturato per caso atti di guida sconsiderati o pericolosi. E' la gente che riconosce la necessità di proteggere se stessi, il loro veicolo, i costi di assicurazione e la patente di guida"