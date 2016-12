16:21 - Per la Gran Bretagna in questo moento "non vediamo un ruolo militare" in Iraq: parola del ministro degli Esteri di Londra, Philip Hammond, che ribadisce la natura "umanitaria" dell'intervento nel Paese. Rispetto alle richieste da parte di alcuni deputati per un rientro anticipato del parlamento dalla pausa estiva, Hammond ha sottolineato che "non è necessario" dato il "focus umanitario" del coinvolgimento britannico.