Gb, il giudice autorizza le cure a Praga per il bimbo malato di tumore

21:41 - L'alta corte di Londra ha dato il via libera alla famiglia di Ashya King affinché il bimbo di cinque anni malato di tumore possa essere portato a Praga e sottoposto alla terapia protonica in una clinica della capitale ceca. Il piccolo, con un tumore al cervello, si trova nell'ospedale pediatrico di Malaga sotto la tutela legale delle autorità britanniche dopo che i genitori lo avevano sottratto a un ospedale inglese per fuggire in Spagna.

Secondo la stampa inglese, Ashya potrebbe lasciare la Spagna già in serata a bordo di un jet privato. La decisione dell'alta corte è arrivata dopo che i legali dei King hanno discusso il caso coi giudici britannici che così hanno dato il loro via libera alla partenza del bambino per la Repubblica Ceca. E' stata in questo modo anticipata l'udienza del tribunale londinese che era in programma lunedì, in cui si sarebbe deciso il destino del piccolo.



Il municipio di Portsmouth, che aveva richiesto la custodia sul bambino dopo che i genitori avevano portato via Ashya senza consenso dal Southampton General Hospital, nel sud dell'Inghilterra, ha affermato che la tutela sul piccolo terminerà una volta che sarà ammesso al Proton Therapy Center di Praga.



La vicenda - Brett e Naghmeh King erano stati arrestati e poi liberati dalle autorità spagnole dopo che era stato emesso contro di loro un mandato di cattura europeo con l'accusa di aver messo in pericolo la vita del piccolo sottraendolo alle cure in Inghilterra. Accusa che è poi caduta una volta che è stato stabilito che i King erano solo alla ricerca delle cure migliori per il figlio. Erano andati in Spagna col bambino per vendere una loro proprietà e coi soldi pagare la terapia protonica nella clinica di Praga.