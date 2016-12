Gb, Hague si dimette da ministro

23:55 - "Mi dimetto da ministro degli Esteri per diventare leader della Camera dei Comuni". Lo ha annunciato il capo della diplomazia britannica, William Hague, con un tweet. "Non mi presenterò alle elezioni del maggio 2015" e dopo "un così lungo periodo in politica voglio impegnarmi in molte altre cose che ho sempre voluto fare" scrive. "Voglio finire" così "come ho cominciato", afferma, facendo politica "in Parlamento e facendo campagna tra gli elettori".