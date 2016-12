Gb, farmaco nutrizionale killer: morto un neonato, altri 14 sono gravissimi

12:38 - Un neonato è morto in Gran Bretagna e altri 14 sono in condizioni gravissime dopo che in sei ospedali è stato loro somministrato via flebo un farmaco nutrizionale rivelatosi letale. Il medicinale conteneva infatti un batterio che ha scatenato una grave forma di setticemia. Immediatamente è stata imposta la sospensione della somministrazione del farmaco, e l'autorità sanitaria inglese ha avviato un'inchiesta.

La ditta produttrice è la Iht Pharma, con sede a Londra, che si è detta profondamente rammaricata per l'accaduto e pronta a collaborare. Secondo il Daily Telegraph, è stata avviata una indagine su un incidente, una probabile contaminazione, che sarebbe avvenuta la settimana scorsa negli stabilimenti della Ith. Il batterio "killer" è il "Bacillus cereus", che contamina frequentemente alimenti a base di riso, e occasionalmente pasta, carne e vegetali, prodotti lattiero-caseari. Causa un'intossicazione alimentare simile a quella dello Stafilococco.