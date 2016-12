16:14 - "E' difficile immaginare come si possa tenere la riunione del G8 a Sochi in giugno". Lo ha dichiarato il premier britannico, David Cameron, intervenendo sulla crisi in Ucraina alla Camera dei Comuni. "Nulla deve essere escluso in termini di sanzioni", ha aggiunto Cameron, sottolineando che l'attuale status quo in Crimea è "inaccettabile". Quanto fatto da Mosca, ha precisato, avrà "costi e conseguenze".