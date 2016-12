14:50 - Nuovi particolari emergono sulla vita di lady Diana, a 17 anni dalla morte. Secondo la stampa inglese, che riporta le parole di una delle maggiori biografe reali, Diana avrebbe tempestato con telefonate notturne Camilla, all'epoca amante di Carlo. "Ti mando dei killer a casa - avrebbe detto alla sua rivale per spaventarla - . Guarda fuori in giardino, li vedi?".

Diana, infatti, sapeva che il cuore del marito batteva per Camilla, nonostante il matrimonio e nonostante Carlo cercasse di essere un "buon" marito. Contrariamente a quanto creduto da lady "D", il principe Carlo non aveva autorizzato nessuna campagna per screditarla, anche dopo la separazione.



"Vedeva complotti dappertutto" - Secondo la biografa, il loro matrimonio non fallì per colpa di Camilla, bensì semplicemente Carlo e Diana non erano fatti l'uno per l'altra. Diana soffriva anche di un disturbo alimentare e questo la rendeva estremamente sospettosa e paranoica, come dimostravano le telefonate di minaccia a Camilla.