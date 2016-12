00:56 - In teoria non è escluso che un congelamento di beni da parte britannica, per la questione Crimea, possa riguardare anche Roman Abramovich, patron del Chelsea. Lo ha dichiarato il premier David Cameron, commentando le sanzioni a Mosca. "Di sicuro non abbiamo escluso nessuno da questo approccio", ha afferato Cameron, precisando però che le misure riguardano solo chi ha una "relazione diretta con l'azione che è stata condotta".