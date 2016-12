Gb, collaboratore Cameron arrestato con l'accusa di pedopornografia

15:29 - Bufera su Downing Street: un collaboratore del premier David Cameron si è dimesso dopo essere stato arrestato con l'accusa di pedopornografia. Patrick Rock, di 62 anni, che si occupava dei filtri ai contenuti pedopornografici coi maggiori motori di ricerca, è finito in manette il 13 febbraio. Nel suo pc la polizia ha trovato alcuni file compromettenti. Nella nota di Downing Street si legge che Cameron è stato tenuto informato nel corso della vicenda.

Rock era uno dei più importanti consulenti del governo e avrebbe acquistato il titolo di lord entro qualche mese. Gli agenti della National crime agency hanno perquisito i suoi computer negli uffici di Downing Street, nei quali hanno trovato il materiale che ha portato al suo arresto. Un amico del premier ha detto al Daily Mail che Cameron conosceva Rock, consulente dei conservatori da tre decenni, dalla metà degli anni Novanta e che non aveva mai avuto sospetti su di lui.



Cameron e Rock si sono conosciuti quando lavoravano entrambi per Michael Howard, all'epoca segretario di Stato per gli affari interni. E Rock è arrivato a Downing Street nel 2011. Una carriera senza macchie, fino al 13 febbraio.