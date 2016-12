29 marzo 2014 Gb, celebrati i primi matrimoni gay A mezzanotte è entrata in vigore la legge che rende possibili le nozze fra persone dello stesso sesso Tweet google 0 Invia ad un amico

08:58 - Già celebrati tra le bandiere arcobaleno i primi matrimoni gay in Inghilterra e Galles subito dopo la mezzanotte, all'entrata in vigore della nuova legge. Come ha spiegato il premier, David Cameron "non sarà più importante in Gran Bretagna sapere se sei eterosessuale o omosessuale: lo Stato riconoscerà il rapporto nello stesso modo".

In Gran Bretagna la riforma entrata in vigore ha soprattutto un valore soprattutto simbolico: le coppie omosessuali già godono degli stessi diritti genitoriali delle coppie eterosessuali e possono ad esempio adottare bambini, ricorrere alla fecondazione assistita o alla maternità surrogata.



A differenza di quanto è avvenuto in Francia, dove i matrimoni gay hanno creato feroci polemiche, la legge inglese, approvata nel luglio 2013 dal Parlamento, non ha suscitato quasi nessuno scalpore nell'opinione pubblica. La maggior parte dei cittadini britannici si dichiara infatti favorevole alla riforma.