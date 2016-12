GB, Cameron è poco popolare su Facebook: si compra i fan

11:45 - Non è abbastanza seguito su Facebook e per aumentare la sua popolarità sul noto social network il premier David Cameron ha deciso di 'comprare' i fan. Il suo staff ha dato il via a una vera e propria campagna pubblicitaria per invogliare gli utenti a cliccare "mi piace". Secondo quanto riporta il Mail on Sunday, la strategia ha già dato i suoi frutti: il numero dei follower del leader dei Tory è raddoppiato in un solo mese.

Secondo un esperto di comunicazione, l'operazione di marketing sarebbe costata al partito conservatore non meno di 7.500 sterline (circa 10.000 euro) e i frutti sono già sotto gli occhi di tutti, visto che in un solo mese il premier ha raddoppiato i suo fan sul social network, arrivando a quota 128.000. Un'iniziativa che ha suscitato diverse polemiche. Se i conservatori minimizzano, sostenendo che queste campagne sono normalissime e spesso utilizzate dai candidati alla presidenza negli Stati Uniti, i laburisti gridano allo scandalo: secondo la deputata Sheila Gilmore Cameron "ha un ego infinito".