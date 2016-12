Gb, appello di 30 jihadisti pentiti

14:13 - Decine di jihadisti britannici, disillusi e stanchi di combattere in Siria per un gruppo affiliato all'Isis, vogliono tornare a casa. A rivelarlo è un articolo del Times, secondo cui un intermediario di circa 30 militanti si è rivolto al Centro studi per il radicalismo e la violenza politica del King's College di Londra per chiedere aiuto. Il gruppo teme però, una volta rientrato in patria, di subire lunghe condanne al carcere.