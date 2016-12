Gb, allerta terrorismo elevato

15:37 - Il livello di allerta terrorismo in Gran Bretagna è stato innalzato da "sostanziale" a "grave". Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Theresa May, affermando che un attacco terroristico è "altamente probabile" sebbene non imminente. A preoccupare le autorità del Regno Unito hanno contribuito gli eventi in corso in Siria e Iraq e la possibilità che jihadisti britannici dell'Isis possano tornare in patria e compiere attacchi.