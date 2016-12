Gb, allarme per rischio inondazioni

02:02 - Resta alto l'allarme inondazioni in tutto il Regno Unito in preda alla morsa del maltempo, con forti venti e abbondanti piogge che continuano ad abbattersi su tutto il Paese. Il pericolo maggiore è dato dalle mareggiate: le autorità hanno consigliato l'evacuazione da diverse zone costiere, in Galles in particolare. Ma anche in Scozia e nel sud-ovest dell'Inghilterra. Anche in alcune zone dell'Irlanda del Nord la situazione è critica.