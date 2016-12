24 marzo 2014 Gb, Al Qaeda vuole colpire la Regina Pubblicati possibili bersagli su rivista "Dalle corse dei cavalli" tanto amate dai Reali ad altri possibili eventi dove partecipa la sovrana. E' l'appello lanciato dalla cellula terroristica su "Inspire" agli aspiranti kamikaze Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:01 - Le grandi corse di cavalli in Inghilterra, alle quali partecipa la regina Elisabetta, nel mirino dei terroristi di Al Qaeda. Lo rivela il Daily Mirror, che cita la rivista jihadista "Inspire", che viene distribuita online dall'organizzazione Al Qaeda nella Penisola arabica e si rivolge agli aspiranti terroristi in tutto il mondo. Fra i consigli che vengono dati sui bersagli da colpire ci sono anche una serie di eventi a cui partecipa la sovrana.

In un estratto dell'articolo, pubblicato sulla rivista, c'è scritto: "All'inizio dell'estate abbiamo Cheltenham e alla fine dell'estate Epsom, a queste corse di cavalli partecipano migliaia di persone da tutto il Regno, fra cui la regina". Nel mirino dei terroristi quindi, oltre agli Stati Uniti e alla Francia, c'è anche la Gran Bretagna. Scotland Yard ha garantito che "è al corrente dei fatti" e che "ha già adottato misure di sicurezza per scongiurare ogni incidente". Secondo il Daily Mirror, l'appello di Al Qaeda è rivolto ai molti combattenti britannici, nei gruppi jihadisti in Siria, che stanno tornando in patria.