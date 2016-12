5 settembre 2014 Gb, 30enne perde 110 chili in due anni

Ora lavora come personal trainer Tracy Henderson era arrivata a pesare 170 chilogrammi. Poi l'iscrizione in una palestra per sole donne e l'inizio della dieta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:57 - Era arrivata a pesare così tanto da non poter più entrare nella vasca da bagno o allacciare la cintura di sicurezza. Poi, due anni fa, ha deciso di entrare in una palestra per sole donne e ha iniziato una ferrea dieta. Tracy Henderson, 30enne di Glasgow, in Scozia, è riuscita a perdere più di 110 dei 170 chili che si portava addosso. E oggi, raggiante come mai, lavora come personal trainer.

La svolta è arrivata mentre, con la madre, era in giro a fare shopping. Fino a quel giorno, infatti, neppure i medici erano riusciti a convincerla a perdere peso.



"Mi sono resa conto di quanti vestiti non avrei mai potuto indossare - racconta Tracy al britannico Mirror -. Poco dopo ho visto l'ingresso di una palestra per sole donne. Ho fatto le scale per entrare ed ero già esausta".



Inziano gli allenamenti, cinque mattine a settimana. Una dieta bilanciata di carni magre, verdura e frutta. E, dopo due anni, il risultato ha dell'incredibile.



Oggi Tracy pesa circa 60 chili. E ha ottenuto il patentino da personal trainer perché vuole aiutare gli altri: "Quando sai di dover perdere tanti, tanti chili, ti convinci non sia possibile. Io sono la prova che, invece, si può fare".