Gb, 19enne non mangia da 5 anni a causa di una rara malattia che paralizza lo stomaco

13:27 - Si chiama Ayllah-Beau Foley, ha 19 anni e da cinque non mangia. La 19enne britannica è affetta da una rarissima malattia, dal nome gastroparesi, che paralizza i muscoli dello stomaco. Per sopravvivere è costretta a nutrirsi con un sondino che le inietta le sostanze necessarie "saltando" la fase digestiva. "E' una sindrome terribile - racconta la giovane -. Ma cerco di essere ottimista: forse un giorno la sconfiggerò".

Sono trascorsi cinque anni dai primi sintomi. Tornata da un viaggio di istruzione in India, Ayllah-Beau inizia a sentire un forte dolore allo stomaco. Tanti medici la visitano senza capire le cause. Fino a che uno specialista individua il problema. La diagnosi è drammatica: gastroparesi.



"La mia vita è cambiata in un istante: niente pranzi di famiglia o cene fuori con i miei amici, niente torte di compleanno con il mio fratello gemello, Jordan. E' davvero dura ma cerco di restare ottimista lottando per battere la mia malattia", racconta la 19enne.



Un sondino collegato alla sua vena giugulare le consente di sopravvivere. "Deve essere alimentata per 14 ore consecutive, ogni notte, affinché assuma tutte le sostanze nutritive che le servono per vivere", racconta la madre, Christine.