Gaza, tra Hamas e Tel Aviv accordo in extremis: nuova tregua di 5 giorni

06:47 - E' arrivata in extremis mercoledì sera una nuova tregua per Gaza, stavolta di 5 giorni, concordata a Il Cairo con la mediazione dell'Egitto. Ma dalla Striscia sono ripartiti lo stesso i razzi, e Israele in tarda serata ha risposto con raid aerei su Gaza City. Una bambina egiziana è rimasta uccisa dopo che un razzo è caduto sulla parte egiziana di Rafah.

Nonostante la tregua dalla Striscia hanno continuato a partire razzi. I primi, almeno tre, lanciati a poche ore dal termine del cessate il fuoco di 72 ore che scadeva nella stasera di mercoledì. Gli altri, anticipati dal suono delle sirene d'allarme nel sud di Israele, mentre da Il Cairo arrivava la conferma della nuova intesa "strappata" dall'Egitto a israeliani e palestinesi.



I punti dell'accordo per il cessate il fuoco - Al tavolo del negoziato, mediato dal capo dell'intelligence egiziana, Il Cairo ha dovuto, alla fine, proporre il rinvio dei dossier "più spinosi": il disarmo di Hamas per gli israeliani, la fine dell'embargo a Gaza per i palestinesi, oltre ad altri capitoli scottanti, dai prigionieri ai cadaveri dei soldati uccisi nel conflitto di queste settimane.



Le due parti, hanno riferito nelle ultime 48 ore fonti vicine al negoziato, avevano raggiunto un'intesa parziale su sei punti messi sul piatto dagli egiziani. In sostanza, in cambio dell'attenuazione dell'embargo, con maggiori flussi ai valichi e anche salari ai membri civili di Hamas, le fazioni palestinesi si sarebbero impegnate a non sparare razzi contro Israele non per 3 giorni ma per molto più tempo.



Nuovi lanci di razzi, tregua in pericolo - Resta tuttavia sospesa la spada di Damocle dei razzi partiti nella serata di mercoledì dalla Striscia cui Israele ha risposto facendo di nuovo decollare i suoi droni. "I terroristi di Gaza hanno rotto la tregua", aveva twittato il portavoce militare israeliano pochi minuti dopo che il sistema Iron Dome aveva intercettato e distrutto un razzo mentre altri erano caduti in campo aperto. Hamas, dal canto suo, ha negato ogni responsabilità nella nuova fiammata di lanci. Ma pare evidente che altre fazioni non abbiano deciso di togliere il dito dal grilletto.



Razzo su Rafah: morta bimba egiziana - Nonostante la tregua annunciata però il sangue continua a scorrere. Un razzo caduto sulla parte egiziana di Rafah, al sud della Striscia di Gaza, ha colpito una casa uccidendo una bimba. Lo riferisce l'agenzia Mena. Altre due persone sono rimaste ferite: si tratterebbe di altri due bambini secondo testimoni.



Usa: "Bene la tregua ma adesso serve accordo duraturo" - Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente "il prolungamento della tregua umanitaria di 5 giorni a Gaza", augurandosi però che si possa arrivare a un accordo su una tregua sostenibile su cui bisogna lavorare. Lo ha detto alla Cnn la portavoce del Dipartimento di Stato, Marie Harf.