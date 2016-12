Gaza: si lavora per allungare la tregua Per Hamas "non c'è nessun accordo"

A Gaza non si combatte più da quasi due giorni. Con la tregua di 72 ore che regge, gli occhi sono ora puntati al Cairo dove sono in corso tra le parti le trattative per un prolungamento del cessate il fuoco oltre la scadenza prevista alle 8 locali di venerdì mattina. Ma se alcuni media avevano dato l'accordo per raggiunto, Hamas ha subito smentito, e ora si teme una ripresa del conflitto.

01:56 Hamas: "Non informati sul sì di Israele a tregua illimitata"

Gli israeliani avevano annunciato mercoledì sera di essere pronti a prolungare la tregua per una durata illimitata. Un responsabile palestinese ha precisato però che i palestinesi stessi non erano stati informati del fatto che Israele avesse accettato un tale prolungamento del cessate il fuoco, che Hamas collegava, in realtà, a eventuali progressi nei negoziati al Cairo. Tuttavia alcuni componenti palestinesi della delegazione al Cairo avevano descritto mercoledì i negoziati come "seri e dettagliati".

01:28 Obama: "Nessuna simpatia per Hamas"

"Non ho nessuna simpatia per Hamas, ma ho simpatia per la gente ordinaria, per il lavoro che è stato fatto dall'Autorità palestinese, per aver mostrato di voler andare avanti, per arrivare alla soluzione dei due Stati". Così Barack Obama alla conferenza stampa al termine del summit Usa-Africa. "Abu Mazen è sincero nel suo desiderio di pace, bisogna ricostruire la fiducia nel suo popolo", ha aggiunto.