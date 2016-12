Gaza, salta la tregua: ripresi gli scontri Uccisi tredici soldati israeliani

E' saltata la tregua accordata tra Israele e Hamas: a Sajaya, quartiere di Gaza, sono ripresi i combattimenti. Finora il bilancio delle vittime palestinesi è di 436, mentre i feriti sono oltre tremila. Si apprende inoltre che tredici soldati israeliani sono stati uccisi nella Striscia. L'Onu calcola che ci siano almeno 80mila sfollati. Secondo fonti mediche, tra le vittime degli ultimi bombardamenti ci sarebbero anche due bambini, uno dei quali il figlio di Khalil al-Hayya, alto esponente di Hamas.

22:26 Hamas: "Abbiamo rapito soldato israeliano"

Le brigate Ezzedin al Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato la cattura di un soldato israeliano nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il loro portavoce, Abu Obeida, a una tv locale. Il portavoce militare israeliano ha detto che verifiche sono in corso sull'annuncio.

21:30 Obama a Netanyahu: "Tregua su basi accordo 2012"

Il presidente americano Barack Obama ha detto in una telefonata al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu che gli Usa cercano "un immediato cessate il fuoco" tra Israele e Hamas, basato sull'accordo che pose fine alle ostilità nel novembre 2012. Lo riporta Haaretz. E' la seconda telefonata tra i due leader in tre giorni.

21:22 Fonti palestinesi: "Almeno 100 morti solo oggi"

E' salito al almeno 100 il numero dei palestinesi uccisi oggi in tutta la Striscia di Gaza nell'ambito dell'offensiva israeliana in corso nell'enclave controllata da Hamas. Lo afferma Ashraf al Qudra, portavoce dei servizi di pronto soccorso di Gaza.

21:07 Ban Ki-moon: "Condanno atrocità, Israele si moderi"

"Condanno le atrocità" nella Striscia di Gaza, "Israele si moderi". Così il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon interviene da Doha, in Qatar, dove è giunto per la prima tappa di una missione diplomatica nella regione, sugli ultimi sviluppi del conflitto in corso a Gaza. Lo riporta un tweet di Al Jazeera

20:11 Netanyahu: Hamas parte del problema, non della soluzione

"C'è una crescente comprensione internazionale e regionale che Hamas è una parte del problema e non della soluzione". Parola di Benyamin Netanyahu, che ha anche sottolineato come già mesi fa aveva messo in guardia il presidente dell'Anp Abu Mazen dal raggiungere intese con Hamas. "Abu Mazen deve comprendere che Hamas non può essere associato ad alcun processo diplomatico", ha insistito.

19:40 Netanyahu: "Completeremo la missione e riporteremo la pace"

"Completeremo la missione. Riporteremo la pace nel sud e nel centro di Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che "Israele non ha scelto di entrare in questa campagna ma ci è stata imposta".

19:29 Da Hamasi solo oggi 80 razzi su Israele

Sirene di allarme risuonano nella città israeliana di Ashqelon dopo che da Gaza è stata sparata un'altra salva di razzi. Secondo la tv israeliana Canale 10, dalla mattina di domenica Hamas ha sparato verso Israele oltre 80 razzi.

19:17 Sono 436 i morti palestinesi a Gaza

Il bilancio aggiornato dei palestinesi uccisi a Gaza nel conflitto con Israele è di 436 morti e oltre 3mila feriti. Lo calcola la agenzia di stampa palestinese Maan, dopo la morte di otto palestinesi nel rione di Rimal in un bombardamento israeliano.

18:27 Israele, lunedì sciopero dei cittadini arabi

Il comitato dei cittadini arabi di Israele ha dichiarato uno sciopero generale in tutti i settori popolati dalla minoranza araba dello Stato ebraico per osservare un giorno di lutto in segno di solidarietà con i palestinesi di Gaza e di protesta contro l'operazione militare nella Striscia. Nello stesso giorno sono previste manifestazioni in tutto il Paese.

17:42 Gaza, 13 soldati israeliani uccisi

Sono tredici i soldati israeliani morti a Gaza nelle ultime 24 ore. A darne notizia è stata la radio militare, secondo cui i tredici appartengono tutti alla Brigata Golani e sono stati uccisi in diversi episodi di combattimento.

17:28 Proteste a Ramallah, "Abu Mazen si rivolga all'Onu"

Centinaia di palestinesi stanno protestando a Ramallah e a Jenin contro l'operazione israeliana nella Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz secondo cui i manifestanti chiedono ad Abu Mazen di rivolgersi alle Nazioni Unite e alla Corte criminale internazionale per accusare Israele di "crimini di guerra". Secondo la stessa fonte, i manifestanti hanno chiesto al mondo arabo di intervenire immediatamente.

16:33 Almeno 87 i morti oggi

Sono almeno 87 i palestinesi morti oggi nella Striscia di Gaza, 62 dei quali a Sajaya, il sobborgo di Gaza City pesantemente colpito dall'offensiva israeliana. Secondo il portavoce dei servizi palestinesi di soccorso Ashraf al Qudra, dall'inizio dell'operazione sono morti 425 palestinesi, tra i quali 112 minori, 41 donne e 25 anziani.

16:25 Salva di razzi contro il sud d'Israele

Una salva di razzi è stata lanciata da Gaza verso le comunità del sud di Israele. Tra queste Beersheva, Netivot, e Ashkelon dove l'Iron Dome ha intercettato uno dei proiettili. A darne notizia è stata la polizia.

16:03 Kerry: Israele assediata da un gruppo di terroristi

Israele si trova sotto l'assedio di un'organizzazione terroristica: così afferma il segretario di Stato, John Kerry.

16:01 L'Egitto apre Rafah per far passare i feriti

L'Egitto apre il valico di Rafah con la Striscia di Gaza per una settimana, in modo da consentire il passaggio dei feriti. A riferirlo è il sito israeliano Ynet.