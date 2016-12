Le compagnie aeree americane ed europee (compresa l'Alitalia) hanno sospeso, con differenti lassi di tempo, i voli su Israele dopo che un razzo lanciato da Hamas dalla Striscia ha colpito di nuovo una cittadina vicino l'aeroporto internazionale "Ben Gurion". Nella Striscia i morti sono arrivati a oltre 660 (di cui 121 bambini, denuncia l'Unicef). Si muovono anche gli Stati Uniti con il segretario di Stato John Kerry.

01:49 Air Serbia sospende per altre 48 ore i voli su Tel Aviv

Air Serbia ha prorogato per altre 48 ore la sospensione dei voli su Tel Aviv per ragioni di sicurezza. "Sulla base delle valutazioni fatte sugli eventi in corso in Israele, Air Serbia annuncia la sospensione per ulteriori 48 ore di tutti i voli sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv", ha detto la compagnia in una nota.

01:13 Kerry informa Obama sui negoziati per il cessate il fuoco

Il segretario di Stato Usa John Kerry ha informato il presidente Barack Obama sui negoziati in corso per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce una nota della Casa Bianca.

23:04 EasyJet sospende i voli per Tel Aviv per altre 24 ore

EasyJet ha deciso di estendere la sospensione dei voli per Tel Aviv per altre 24 ore. Lo ha reso noto la compagnia aerea, sottolineando che "la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggio è la priorità assoluta". "La compagnia - si legge in una nota - non opererà i suoi voli da Londra Luton, Londra Gatwick, Basilea, Berlino Schoenefeld, Ginevra, Manchester e Milano Malpensa per e da Tel Aviv il 24 luglio.

20:40 Hamas: "Pronti ad accettare una tregua umanitaria"

Hamas è pronta ad accettare una tregua umanitaria a Gaza. Lo afferma il leader dell'organizzazione Khaled Meshaal dal Qatar, citato dai media israeliani. Secondo la France Presse tuttavia Meshaal pone come condizione la rimozione del blocco israeliano della Striscia.

19:40 Netanyahu: "Commissione Onu? Una parodia"

"La decisione del Consiglio Onu per i diritti umani è una parodia e dovrebbe essere rigettata da ogni persona decente ovunque". Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, commenta la decisione dell'agenzia Onu di chiedere una commissione di inchiesta sulle violazioni a Gaza. "Dovrebbe piuttosto investigare su Hamas", ha aggiunto.

19:27 Fonti palestinesi: 682 i morti, 4.250 i feriti

682 morti e 4250 feriti sono il bilancio aggiornato delle vittime palestinesi colpite dal fuoco israeliano nei combattimenti a Gaza secondo la agenzia di stampa palestinese al-Ray, vicina a Hamas.

19:25 Alitalia sospende volo per Tel Aviv

Alitalia ha deciso di sospendere per altre 24 ore il volo Roma-Tel Aviv, lasciando per ora in dubbio solo il volo serale di domani, che dovrebbe partire alle 22.30.

18:34 Gaza, Onu vuole commissione d'inchiesta

Il consiglio dell'Onu per i diritti umani ha approvato a Ginevra una risoluzione che chiede una commissione di inchiesta internazionale per condurre un'indagine su tutte le violazioni nella Striscia di Gaza. Il testo è stato approvato dai 47 paesi membri.

18:16 Hamas: stop ai voli verso Israele è una vittoria

"La chiusura dello spazio aereo è una grande vittoria della resistenza". Lo ha detto il portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri, commentando la sospensione dei voli internazionali da e per Israele.

17:14 Cinque palestinesi uccisi nel nord, bilancio morti a 660

Cinque palestinesi sono stati uccisi da un raid israeliano nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti palestinesi. Sale così a 660 morti il bilancio dall'inizio dell'operazione "Margine Protettivo", ha spiegato il portavoce dei soccorsi locali, Achraf al-Qoudra.

16:52 Telefonata Renzi-Netanyahu

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha avuto nel pomeriggio una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Al centro del colloquio la drammatica situazione mediorientale. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi.

16:18 Tregua umanitaria di 2 ore

Una tregua umanitaria di due ore è stata coordinata dalla Croce Rossa con Israele per consentire a piccole squadre di soccorso palestinesi di addentrarsi in tre zone di combattimento: Beit Hanun (nel Nord della Striscia); Sajaya (nel settore centrale) e Khuzaa (nel settore sud). Le operazioni termineranno alle 18.

15:43 Agenzia sicurezza aerea Ue: evitare Tel Aviv

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha emesso un bollettino con una "forte raccomandazione" ad evitare l'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv fino a nuove indicazioni. La raccomandazione riguarda tutte le aerolinee europee.

15:42 Hebron, trovato tunnel "offensivo"

I 'tunnel offensivi' palestinesi non sono un problema solo degli abitanti israeliani del Neghev occidentale (minacciati da Gaza dalle forze di Hamas) ma anche dei coloni ebrei in Cisgiordania. I mass media israeliani riferiscono che sotto ad una abitazione della piccola enclave ebraica di Hebron è stato scoperto oggi un tunnel che era stato scavato da una vicina abitazione araba.

15:28 Lufthansa prolunga di 24 ore sospensione voli Tel Aviv

Il gruppo tedesco Lufthansa ha prolungato di 24 ore, fino alla fine della giornata di domani, la sospensione dei voli verso l'aeroporto israeliano di Tel Aviv operati dalla compagnia e dalle sue consociate, Brussels Airlines, Germanwings, Swiss Air e Austrian Airlines. Al momento, ha spiegato un portavoce, non ci sono informazioni che giustifichino una ripresa dei collegamenti con l'aeroporto Ben Gurion. Anche lo scalo alternativo offerto da Israele non sarebbe un'opzione praticabile per carenze logistiche.