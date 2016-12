Gaza, razzi di Hamas su Israele Netanyahu: "Rispondere con forza"

Hamas ha annunciato che non prolungherà ulteriormente il cessate il fuoco di 72 ore con Israele nella Striscia di Gaza motivando la decisione col rifiuto di Tel Aviv ad accettare le loro richieste. Prima dell'annuncio erano stati già registrati lanci di razzi verso lo Stato ebraico. Il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Moshe Yalon hanno dato ordine all'esercito israeliano di rispondere "con forza".

22:31 Obama: basta ostilità

Il presidente americano, Barack Obama, ha avuto un colloquio con il re Abdallah di Giordania. Oltre all'Iraq i due leader hanno discusso la necessità di un'immediata fine delle ostilità e di un cessate il fuoco duraturo a Gaza. Lo afferma la Casa Bianca.

18:47 Fonti palestinesi: 5 morti nella Striscia

ono 5 i palestinesi morti negli attacchi israeliani di oggi sulla Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia palestinese Maan secondo cui ad al-Qarara, a nord di Khan Younis, nel sud della Striscia, sono morte tre persone della stessa famiglia.

18:16 Di nuovo sirene di allarme nel sud di Israele

Le sirene di allerta missili stanno risuonando a Beer Sheva e aree limitrofe nel sud di Israele, così come nel nord del Neghev e anche nel circondario di Ashkelon. Lo segnalano i media.

15:53 Fonte Egitto: "Delegazioni ancora a Il Cairo"

"Le delegazioni di palestinesi ed israeliani sono sempre a Il Cairo e vengono compiuti sforzi per riprendere i negoziati" su un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha detto una "fonte autorizzata" del ministero degli Affari esteri egiziano.

15:23 Sirene di allarme nel sud di Israele

Le sirene di allarme antimissili stanno risuonando nel sud di Israele, Ashkelon compresa, per una raffica di razzi. "A Sderot - ha annunciato il portavoce militare - una casa è stata centrata in pieno, ma non ci sono vittime visto che in quel momento era vuota".

14:54 Egitto: "Hamas e Israele tornino subito al Cairo"

L'Egitto ha chiesto a israeliani e palestinesi di "tornare immediatamente" al cessate il fuoco e, "il prima possibile", al tavolo delle trattative al Cairo su Gaza: è quanto emerge da un comunicato del ministero degli Esteri egiziano.

12:10 Gaza, media: "Ucciso bimbo palestinese"

Un bambino palestinese sarebbe stato ucciso a Gaza durante un attacco israeliano sferrato dopo il lancio di razzi da parte di Hamas. Lo sostiene l'agenzia palestinese Maan. Nell'attacco, vicino a una moschea di Gaza City, sarebbero rimasti feriti altri cinque bambini.

11:40 Cercata estensione tregua fino all'ultimo

Al Cairo si è cercato fino all'ultimo di prolungare la tregua: è quanto si desume da indiscrezioni sulla durata della permanenza della delegazione negoziale israeliana nella capitale sul Nilo. I tre rappresentanti di Israele sono ripartiti "solo venerdì mattina", ha riferito una fonte aeroportuale: si è trattato della "visita al momento più lunga".

11:22 Israele, ripristinate misure di sicurezza

Dopo la ripresa del lancio dei razzi da Gaza l'esercito israeliano ha ripristinato le misure di sicurezza alle quali si deve attenere la popolazione. Per le comunità entro 40 chilometri dalla Striscia sono proibite tutte le riunioni con più di 500 persone, così come le attività di asili e campi estivi sono permessi solo laddove esistono rifugi. Per le località da 40 a 80 chilometri, comprese Tel Aviv e Gerusalemme, sono vietate tutte le manifestazioni con più di mille persone.

10:13 Delegazione israeliana ha lasciato Il Cairo

La delegazione israeliana al Cairo ha lasciato la capitale egiziana prima della scadenza del cessate il fuoco. Lo segnalano i media.

10:09 Portavoce militare: colpiti obiettivi in Striscia

L'aviazione israeliana, dopo il lancio dei razzi, ha risposto colpendo obiettivi nella Striscia. Lo ha detto il portavoce militare. Secondo fonti palestinesi le zone sono nel nord e nell'est di Gaza.

09:42 Netanyahu: dato ordine a esercito di rispondere

Il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della difesa Moshe Yalon hanno dato ordine all'esercito israeliano di rispondere "con forza" al lancio di razzi di sparati da Hamas su Israele.

08:53 Gaza: nuove sirene di allarme nel sud di Israele

Nuove sirene di allarme per l'arrivo di missili nel sud di Israele. Lo segnalano i media che indicano anche la riapertura dei rifugi.

08:35 Ministro: Israele ritiri delegazione da Cairo

Il ministro dell'economia israeliano Naftali Bennett del partito di destra nazionalista "Focolare ebraico" ha chiesto al primo ministro Benyamin Netanyahu di ritirare la delegazione al Cairo a causa del lancio di razzi da Gaza. "L'operazione 'Margine protettivo' - ha detto, citato dai media - non è ancora finita e Hamas non è stata sconfitta".

08:17 Esercito: Israele per ora non ha risposto

Israele per ora non ha risposto al lancio dei razzi da parte di Gaza. Lo ha detto il portavoce militare. Secondo i media le esplosioni avvertite nella Striscia sarebbero dovute alla caduta di un razzo all'interno del territorio palestinese, così come segnalato dallo stesso portavoce militare israeliano.