13:22 - C'è una bozza iniziale per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. A presentarla alle parti, come scrive il sito Ynet, è stato l'Egitto insieme con un altro Paese arabo, probabilmente il Qatar. Hamas avrebbe però rifiutato di discutere i termini dell'accordo, mentre Israele avrebbe espresso la volontà di un confronto per analizzare i dettagli del testo, in cui si parla di sicurezza e di un'intesa socio-economica.