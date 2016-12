15:11 - L'ambasciata della Palestina in Italia in una nota chiede "al governo italiano, all'Unione europea, alle Nazioni Unite, a tutta la comunità internazionale e alle organizzaioni dei diritti dell'uomo di intervenire immediatamente per porre fine a questi massacri e a salvare le vite di migliaia di innocenti". La questione, conclude il documento, non può essere risolta da "nessuna aggressione e nessuna prepotenza".