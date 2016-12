Gaza, Onu:"Subito cessate il fuoco"

06:57 - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato nella notte una dichiarazione unanime in cui chiede un "cessate il fuoco umanitario immediato e senza condizioni" a Gaza. I 15 Paesi membri, riunitisi d'urgenza a New York, esortano Israele ed Hamas a far "applicare pienamente" la tregua per tutta la durata della festa musulmana dell'Eid al Fitr (la fine del Ramadan) "ed oltre". Il Consiglio chiede inoltre il "rispetto del diritto umanitario".