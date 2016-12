14:06 - A Gaza "non c'è letteralmente alcun posto sicuro per i civili". Lo ha detto a Ginevra il portavoce dell'Ufficio Onu per gli Affari umanitari, Jens Laerke, parlando di una situazione "devastante". Oltre 100mila persone sono sfollate in 69 scuole gestite dall'Unwra, l'ente Onu per i rifugiati palestinesi. E sale il bilancio delle vittime: 605 i morti e 3.700 i feriti secondo l'agenzia di stampa al-Ray.