Gaza, Onu:"Inchiesta su violazioni"

19:24 - Il consiglio dell'Onu per i diritti umani ha approvato a Ginevra una risoluzione che chiede una commissione di inchiesta internazionale per condurre un'indagine su tutte le violazioni nella Striscia di Gaza. Il testo è stato approvato dai 47 Paesi membri. Intanto, a causa del perdurare degli scontri, la Federal Administration Aviation ha esteso le restrizioni sui voli delle compagnie americane per e da Israele per ulteriori 24 ore.