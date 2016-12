Gaza, morti salgono a oltre 700 Israele colpisce scuola Onu: strage

Drammatico il bilancio che parla di decine di vittime nella scuola gestita da un'ente dell'Onu. Altri 100 palestinesi sono stati uccisi nel sedicesimo giorno dell'offensiva militare israeliana contro Gaza, portando ad almeno 718 il bilancio complessivo delle vittime palestinesi, in gran parte civili, secondo i servizi di soccorso locali. Sull'altro fronte, secondo l'esercito israeliano, sono morti 32 soldati, in gran parte durante i combattimenti a Gaza.



19:20 Dipartimento Stato Usa: "Proteggere i civili"

Gli Stati Uniti sono "rattristati e preoccupati per questo tragico incidente. Esortiamo ancora una volta tutte le parti a raddoppiare gli sforzi per proteggere i civili", afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Jen Psaki.

18:57 Delta Airlines riprende voli su Tel Aviv

La compagnia aerea Delta Airlines riprende i voli per e da Tel Aviv. Delta aveva interrotto i voli nei giorni scorsi prima ancora che la Federal Administration Aviation (Faa) decidesse lo stop.

18:40 Onu: non sappiamo chi abbia attaccato scuola

"Non sappiamo chi abbia attaccato la scuola dell'Unrwa a Gaza": lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq, parlando con i giornalisti. In una nota aveva affermato che "le circostanze dell'attacco non sono ancora chiare".

18:39 Ban Ki-moon: membri staff Onu fra le vittime

"Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco alla scuola Unrwa nel nord della Striscia di Gaza": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon sottolineando che tra le vittime ci sono donne, bambini, e membri dello staff delle Nazioni Unite.

18:10 Peres: non siamo nemici degli abitanti di Gaza

"Israele non è nemico degli abitanti di Gaza": lo ha affermato il capo di stato uscente Shimon Peres nel suo discorso di addio alla Knesset (parlamento). "Gli arabi non sono nostri nemici. Il nemico - ha aggiunto - è la follia del terrorismo". "Mi separo dall'incarico - ha detto al suo successore Reuven Rivlin (Likud) - ma non dal mio credo", ossia che un giorno Israele vivrà in pace col mondo arabo. Dalla Knesset erano assenti la maggior parte dei deputati arabi.

15:57 Le proposte di Hamas e Anp per la tregua

Hamas e l'Autorità nazionale palestinese avrebbero inviato alle Nazioni Unite, ai membri della Lega Araba e alle altri parti coinvolte negli sforzi per un cessate il fuoco, un documento nel quale sono dettagliate le condizioni per una possibile tregua. Tra queste - riporta Haaretz - ci sono il libero movimento per i cittadini di Gaza, l'apertura del valico di Rafah con l'Egitto, la liberazione dei detenuti arrestati da Israele in Cisgiordania e anche della quarta tranche prevista nelle passate trattative di pace.

15:51 Autorità europea: "Sì a voli su Tel Aviv"

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa) ha ritirato la raccomandazione alle compagnie aeree europee, diffusa ieri, di evitare l'aeroporto di Tel Aviv per i rischi legati al lancio di razzi dalla striscia di Gaza. L'Aesa invita comunque le compagnie a "sorvegliare attentamente i rischi relativi alla sicurezza dei voli".

15:31 Scuola Onu colpita, "almeno 16 morti e 200 feriti"

E' di 16 morti e di circa 200 feriti il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano nella scuola dell'Unrwa (l'ente dell'Onu per i profughi) a Beit Hanun, nel nord della Striscia. Lo ha detto ad una stazione radio locale il direttore dell'ospedale di Beit Hanun.

15:06 Decine di morti e feriti nella scuola Onu colpita

Nella scuola colpita a Beit Hanun (a nord di Gaza) ci sono decine di morti e feriti. Lo afferma la agenzia di stampa Maan.

14:50 Nuovo bilancio: 746 morti e 4.640 feriti

746 palestinesi sono morti e altri 4.640 sono rimasti feriti a Gaza sotto il fuoco israeliano in oltre due settimane di combattimenti, secondo la agenzia di stampa palestinese al-Ray vicina a Hamas.

14:43 Israele colpisce scuola Onu, morti e feriti

L'artiglieria israeliana ha colpito a Beit Hanun, nel nord della Striscia di Gaza, una scuola dell'Unrwa (l'ente dell'Onu per i profughi) in cui avevano trovato riparo numerosi sfollati. Fonti mediche riferiscono che ci sono morti e feriti.

12:54 Alitalia riprende voli per Tel Aviv

Riprendono i collegamenti aerei Alitalia da e per Tel Aviv. E’ tornato infatti operativo il programma dei voli AZ dal Leonardo da Vinci all'aeroporto Ben Gurion e viceversa. Il primo volo Alitalia (AZ6812) diretto in Israele partirà alle ore 14.40 da Fiumicino.

11:24 Ministro israeliano: non vedo tregua nei prossimi giorni

"Non vedo che nei prossimi giorni possa essere concordata una tregua che costringa Israele a lasciare la striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro per la Ricerca scientifica Yaakov Peri, un ex comandante dei servizi segreti, in un'intervista al sito web Walla.

10:36 Sette palestinesi uccisi nel sud della Striscia

Sette palestinesi sono rimasti uccisi stamane nella zona di Khan Yunes (nel sud della Striscia), in particolare nella località di Abassan. Lo rendono noto fonti mediche locali. Secondo alcuni una parte degli uccisi sono civili.

10:26 Famiglia distrutta da bombe in campo profughi Jabalya

Cinque membri dello stesso clan familiare, gli Abu Eita, sono rimasti uccisi nella notte nel campo profughi di Jabalya (Gaza) dal fuoco dell'esercito israeliano. Altre venti persone sono rimaste ferite.