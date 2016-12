Gaza, le vittime salgono a oltre 340 Atteso nella regione Ban Ki Moon

Oltre 340 morti e 2270 feriti. E' questo il drammatico bilancio della guerra in Medio Oriente, con Israele che ha intensificato a Gaza la caccia ai tunnel di Hamas. Sul fronte della diplomazia oggi è atteso nella regione il segretario generale dell'Onu Ban Ki Moon, mentre a Doha, in Qatar, il presidente palestinese Abu Mazen incontrerà il capo politico di Hamas in esilio, Khaled Meshaal: sul tavolo l'ipotesi di una tregua.

01:57 Fonti mediche: morto soldato israeliano

Un altro soldato israeliano è morto nella notte in ospedale a Holon, a sud di Tel Aviv. Lo rendono noto fonti mediche locali, senza aggiungere altri particolari. La notizia non è ancora stata confermata dalle Forze di difesa israeliane (Idf).

00:37 Scontri a manifestazioni in Israele

Sei persone sono rimaste ferite in serata ad Haifa, in Israele, in scontri tra manifestanti della sinistra radicale - contrari all'intervento armato a Gaza - e della destra nazionalista che invece sostengono l'operazione lanciata contro la Striscia. Lo scrive il sito Ynet aggiungendo che la polizia è entrata in azione e cinque attivisti di entrambi gli schieramenti sono stati arrestati. Tensione anche nel centro di Tel Aviv.

00:03 Oggi incontro tra Abu Mazen e leader di Hamas

Il presidente palestinese Abu Mazen incontrerà oggi a Doha in Qatar il capo politico di Hamas in esilio, Khaled Meshaal, per parlare di un'eventuale tregua a Gaza in grado di fermare l'azione militare di terra israeliana. Lo riferisce un responsabile palestinese coperto dall'anonimato.