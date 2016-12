Gaza, la tregua regge e ora gli occhi sono puntati sulle trattative al Cairo

Al 29.mo giorno dall'inizio dell'azione dell'esercito di Israele nella Striscia di Gaza, le parti mantengono la tregua iniziata martedì. La speranza è che, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, il cessate il fuoco possa reggere in vista delle trattative di pace che si svolgeranno al Cairo. Hamas intanto esulta per "la vittoria militare", mentre Israele annuncia di aver distrutto tutti i tunnel e completato il ritiro delle truppe.

22:48 Hamas nega accordo su prolungamento tregua Non c'è accordo tra israeliani e palestinesi sul prolungamento della tregua a Gaza. Lo scrive "Ynet online" citando un tweet del numero due di Hamas basato al Cairo, Moussa Abu Marzuk. 20:13 Accordo Israele-palestinesi su estensione della tregua Israele e palestinesi avrebbero concordato di estendere l'attuale cessate il fuoco su Gaza. Lo riferiscono i media. 19:37 Netanyahu: risposta Israele "proporzionata" L'operazione con Gaza è stata "proporzionata" alla minaccia. Lo ha detto il premier israeliana Benyamin Netanyahu rispondendo ad una domanda della Cnn. "Immaginate la vostra patria attaccata da più di 3.000 razzi, cosa chiedereste - ha domandato - al vostro governo per proteggere voi e le vostre famiglie?". 19:12 Netanyahu: "Nostro nemico è Hamas, non la popolazione" "Il nostro nemico è Hamas e non la popolazione civile di Gaza". Lo ha ribadito il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu nel suo primo discorso a tregua iniziata. "Siamo dispiaciuti profondamente per ogni singola vittima civile a Gaza, ma - ha spiegato alla stampa estera - la responsabilità è di Hamas". 17:01 Onu: "Uccisi 1.350 palestinesi tra cui 400 bambini" "Al 5 agosto sono stati uccisi 1.350 civili palestinesi, di cui oltre 400 bambini" nel corso della crisi a Gaza: lo conferma l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, parlando in videoconferenza nel corso della riunione dell'Assemblea Generale sulla Striscia. "La gente a Gaza ha bisogno di acqua, cibo, medicine, elettricità e, soprattutto, di sicurezza", ha aggiunto. 16:56 Ban Ki-moon: "E' ora di ricostruire, ma basta distruzione" "Non possiamo continuare così, a costruire e poi a distruggere. Ricostruiremo di nuovo, ma deve essere l'ultima volta. Tutto questo deve fermarsi, ora": così il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, nel corso della riunione dell'assemblea generale sulla situazione a Gaza. 16:52 Israele: "Hamas colpita duramente" "Hamas è stata colpita duramente e l'esercito resta vicino al confine per proteggere il sud di Israele". Lo ha detto il capo di Stato maggiore israeliano Benny Gantz in un incontro con i comandanti che sono stati impegnati nell'operazione a Gaza. Per Gantz è Hamas a dover essere condannata "la tragica devastazione nella Striscia". 16:14 Assemblea generale dell'Onu su Gaza E' iniziata al Palazzo di Vetro la riunione dell'assemblea generale su Gaza. Presente anche il segretario generale Onu, Ban Ki-moon. Riferiscono ai Paesi membri in videoconferenza sugli ultimi sviluppi nella Striscia l'Alto Commissario per i diritti umani, Navi Pillay, il capo di Unrwa, Pierre Krahenbuhel, l'inviato Onu in Medio oriente, Robert Serry. 15:28 Israele: "597 razzi lanciati da strutture civili" Dei 3.356 razzi lanciati da Gaza verso Israele durante la guerra, il 18%, pari a 597, è partito da strutture civili della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare israeliano, secondo cui circa 260 sono stati lanciati da scuole, 127 da cimiteri, 160 da luoghi religiosi e 50 da ospedali. 15:12 L'esercito d'Israele congeda 30 mila riservisti L'esercito israeliano ha congedato circa 30 mila riservisti che era stato richiamati per l'operazione a Gaza. Lo dicono i media. 14:23 Usa pronti a inviare in Egitto team diplomatici Il Dipartimento di Stato americano è pronto a inviare al Cairo un team di diplomatici in vista di una possibile ripresa dei colloqui tra israeliani e palestinesi. Lo riferisce la Cnn.