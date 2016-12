Gaza, Jihad islamica: "Raggiunto un accordo per la tregua con Israele"

14:51 - La Jihad islamica e le altre fazioni presenti nella Striscia di Gaza hanno raggiunto una tregua con Israele. Lo dicono fonti locali, sottolineando l'importanza della mediazione egiziana. Secondo un comunicato della stessa Jihad, l'accordo sarebbe già in atto. Al momento, però, non ci sono conferme da parte di Israele.

Le fazioni palestinesi si sono impegnate nel cessate il fuoco a patto che non ci siano più attacchi da parte di Israele.



Israele: "Tregua solo se non attaccati" - "Se abbiamo pace, Gaza avrà pace". Così fonti israeliane, citate da Ynet, hanno commentato l'annuncio da parte della Jihad islamica del raggiungimento della tregua. Le stesse fonti hanno precisato che in questo caso non ci sono "colloqui di un cessate il fuoco".