Gaza: Israele ritira le sue truppe

Si sono tenuti nel pomeriggio i funerali del tenente Hadar Goldin avvenuta durante la missione nella quale erano deceduti anche due suoi compagni. Quasi completato il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Continuano intanto i raid: nelle ultime ore sono rimasti uccisi 45 palestinesi, dieci dei quali in una scuola Onu colpita dalle bombe.

23:44 Rafah, auto colpita da missile: due morti

Due morti e un ferito grave. Questo il primo bilancio - secondo l'agenzia di stampa Maan - dell'esplosione di un razzo in una automobile a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

23:41 Hamas: non usiamo civili come scudi umani

"Non è vero che usiamo civili come scudi umani": lo ha detto il leader politico di Hamas, Khaled Meshaal, in un'intervista alla Cnn. "E' spiacevole che l'amministrazione americana e il presidente Obama credano alle storie raccontate da Israele - afferma Meshaal - che sono delle bugie. Hamas si sacrifica per il suo popolo e non usa civili per proteggere i propri combattenti. Il lavoro dei nostri soldati è quello di proteggere il proprio popolo".

22:51 Hollande: inaccettabile attacco a scuola

"E' inaccettabile" l'attacco nei pressi della scuola Onu. Lo ha sottolineato, in una nota, il presidente francese Francois Hollande chiedendo che "i responsabili di questa violazione del diritto internazionale rispondano delle loro azioni".

21:34 Sette morti in raid israeliano a nord Gaza

Almeno sette persone sono state uccise in un raid aereo israeliano nel nord della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti dei soccorsi palestinesi. "Almeno sette persone sono morte e 15 sono state ferite nel corso di un raid israeliano nel nord della Strscia di Gaza", ha affermato in un comunicato il ministero della Sanita' palestinese a Gaza.

20:40 Israele: terroristi vicino a scuola Onu

L'esercito israeliano "ha colpito terroristi della jihad islamica a bordo di un motociclo vicino ad una scuola dell'Unrwa a Rafah nel su della Striscia di Gaza". Lo ha detto un portavoce dell'esercito riferendosi ai colpi vicino alla scuola dove sono rimaste uccise 10 persone.

20:02 Raid su scuola, Usa: "Scioccati"

Gli Usa si dicono "scioccati" per il nuovo bombardamento di una scuola dell'Onu nella Striscia di Gaza e, si legge in una nota del Dipartimento di Stato, chiedono a Israele di "fare di più per evitare vittime civili".

19:03 Il Cairo, delegazione palestinese presenta sue condizioni per tregua

La delegazione palestinese a Il Cairo ha varato un documento con una "posizione palestinese unificata" su una tregua a Gaza. Lo scrive l'agenzia egiziana Mena citando Maher Taher, Fronte popolare di liberazione della Palestina (Fplp). La posizione è stata consegnata all'Egitto per essere inoltra alla "parte israeliana", riferisce l'agenzia, elencando i punti più importanti del documento che comprendono fra l'altro la richiesta di un ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza e la "levata del blocco".

18:43 A Kfar Saba in migliaia per funerali soldato disperso

Migliaia di persone giunte da tutto Israele hanno partecipato a Kfar Saba (vicino a Tel Aviv) ai funerali di Hadar Goldin, il soldato dato per rapito da Hamas venerdì e poi riconosciuto come caduto in combattimento. Prima del funerale il premier Benjamin Netanayhu ha telefonato alla famiglia per esprimere le proprie condoglianze, mentre il ministro della Difesa Moshé Yaalon ha partecipato alle esequie.

17:37 Media: Israele pensa a zone cuscinetto a confine con la Striscia

E' possibile che Israele non si ritiri del tutto dalla Striscia di Gaza, pur portando fuori il grosso delle truppe. Lo scrive "Time of Israel" in un'analisi della situazione militare sul campo. La possibilità è quella - scrive il sito - che l'esercito lasci invece truppe in ristrette aeree all'interno del territorio palestinese. Questo - secondo Times of Israel - darebbe però un sorta di legittimazione a Hamas nel continuare i suoi lanci di razzi verso Israele.

17:24 Onu: "Israele sapeva dove si trovavano nostre strutture"

"L'esercito israeliano è stato ripetutamente informato della posizione" in cui si trovano le strutture delle Nazioni Unite. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, sull'attacco nella zona della scuola Unrwa a Rafah, che ha definito "atto criminale" che deve essere "rapidamente indagato".

16:05 Tel Aviv, suonano sirene di allarme

Le sirene di allarme sono risuonate da poco a Tel Aviv. Poco dopo sono state udite due forti esplosioni dovute probabilmente all'intercettazione di razzi da parte del sistema Iron Dome.

16:02 Van Rompuy: "Stop bagno di sangue"

L'Unione europea ha chiesto "lo stop immediato del bagno di sangue" a Gaza in un comunicato dal presidente del Consiglio Herman Van Rompuy. "Gaza sta sopportando sofferenze intollerabili da oltre tre settimane e la perdita di molte vite umane, tra cui molte donne e bambini. Tutto ciò deve finire immediatamente", ha dichiarato. "Condanniamo i lanci continui di razzi contro Israele, perché minacciano la popolazione. Riconosciamo il diritto alla legittime difesa, ma deve essere proporzionato".

14:32 Uccisi tre miliziani palestinesi

Tre miliziani palestinesi sono stati uccisi a Gaza da una cannonata israeliana, pochi istanti dopo che erano emersi da un tunnel e mentre si accingevano a sparare un razzo anticarro contro un'unità della brigata di fanteria Ghivati.

13:50 Israele, gran parte delle truppe ritirate

L'esercito israeliano ha ritirato la maggior parte delle truppe da Gaza. Lo dice Haaretz sottolineando che l'operazione avviene senza che sia stato emesso nessun ordine ufficiale per mettere fine all'operazione "Margine Protettivo". In un tweet, il portavoce militare dice che l'operazione va ora verso una "prossima tappa".