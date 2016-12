Gaza, Israele: "Obiettivi raggiunti" Hamas smentisce accordo su tregua

"Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci erano stati affidati all'inizio della campagna. Ora la leadership politica decida se andare ancora avanti o ritirarsi da Gaza". E' quanto detto da un fonte militare israeliana. Nella Striscia intanto il bilancio delle vittime dall'inizio dei combattimenti supera quota 1.110. Hamas nega di aver accettato un'intesa per una tregua umanitaria di 24 ore, contrariamente a quanto riferito dall'Olp.

23:25 Bombardamenti su Gaza, 13 palestinesi uccisi

Almeno 13 palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani stasera nella Striscia di Gaza. Il bilancio è stato reso noto dai servizi di soccorso Ashraf al Quudra, precisando che le vittime sono state colpite dai proiettili sparati da blindati contro il campo profughi di Jabalia.

22:34 Onu: "Uccisi più di 200 bimbi palestinesi"

Sono più di 200 i bambini palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dall'inizio dei bombardamenti da parte di Israele. L'ultimo bilancio dell'Ufficio per il Coordinamento degli Aiuti Umanitari dell'Onu - aggiornato a lunedì 28 luglio - parla di almeno 229 piccole vittime.

22:31 Hamas in tv: "Nessuna tregua senza fine raid"

Il capo delle brigate Ezzedin al-Qassam, Mohammed Deif, ha detto alla televisione di Hamas che l'organizzazione non accetterà "nessun cessate il fuoco senza la fine dell'aggressione (militare israeliana) e senza l'eliminazione dell'assedio", vale a dire del blocco della Striscia di Gaza da parte di Israele. La rarissima dichiarazione pubblica è stata letta alla tv di Hamas, dove campeggiava la fotografia del logo dell'organizzazione armata palestinese.

19:55 Iron Dome intercetta razzo su area Gerusalemme

Le sirene d'allarme sono risuonate poco fa nell'area grande di Gerusalemme. Il sistema di difesa antimissili Iron Dome ha intercettato un missile lanciato da Gaza verso la zona di Gerusalemme, a due passi dalla Cisgiordania.

19:27 Altri 4 razzi dalla Striscia

Quattro razzi lanciati da Gaza verso la zona di Ashkelon hanno mancato l'obiettivo e sono caduti nel territorio della Striscia. Lo riferiscono i media.

19:08 Egitto lavora a tregua, non ancora raggiunta

L'Egitto sta attualmente cercando di formulare un accordo per un cessate il fuoco sulla guerra a Gaza, ma l'obiettivo ancora non sarebbe stato raggiunto. Lo scrive Haaretz, citando una fonte israeliana, dopo che nel pomeriggio si sono diffuse nuove notizie sul fatto che l'intesa alla fine fosse stata trovata.

19:07 Riunione gabinetto Israele slitta a domani

Il gabinetto di sicurezza israeliano che avrebbe dovuto riunirsi stasera per discutere sull'operazione a Gaza è stato spostato a domani. Lo riferiscono i media.

18:26 Tv Israele: "Hamas spara contro dimostranti, 5 morti"

Hamas avrebbe aperto il fuoco su un gruppo di palestinesi che due giorni fa a Beit Hanun, nel nord della Striscia, "protestavano per le condizioni in cui erano venuti a trovarsi". Lo sostiene in un messaggio twitter il commentatore militare dell'emittente israeliana Canale 10, Alon Ben David. Cinque dimostranti, sostiene, sarebbero rimasti uccisi ed inoltre ci sarebbero stati "decine di feriti". Da Gaza finora non c'è alcuna conferma alla notizia.

17:10 Israele: "Uccisi 5 terroristi"

L'esercito israeliano afferma di aver ucciso "cinque terroristi", sorpresi dalla Brigata di fanteria Ghivati mentre uscivano da un tunnel. L'episodio è avvenuto a Khuzaa, nel sud della Striscia.

16:42 Altri 12 morti a Jabaliya

Almeno 12 persone, secondo fonti locali, sono state uccise a Jabaliya da un colpo dell'artiglieria israeliana.

15:43 Hamas: "Non abbiamo accettato progetto tregua"

Hamas nega di aver accettato una intesa per una tregua umanitaria di 24 ore a Gaza, contrariamente a quanto riferito in precedenza da un dirigente dell'Olp, Yasser Abed Rabbo. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Maan.

15:03 Ambasciata palestinese in Italia: "Ue e Onu fermino massacro"

"L'ambasciata della Palestina in Italia si appella al governo italiano, all'Unione europea, alle Nazioni Unite, a tutta la comunità internazionale e alle organizzazioni dei diritti dell'uomo di intervenire immediatamente per porre fine a questi massacri e a salvare le vite di migliaia di innocenti". E' quanto si legge in una nota della sede diplomatica a Roma. "Nessuna aggressione - si sottolinea - e nessuna prepotenza può risolvere la questione".

14:30 I palestinesi dichiareranno una tregua umanitaria

I palestinesi intendono dichiarare una tregua umanitaria: l'annuncio arriva dal membro del comitato esecutivo Olp Yasser Abed Rabbo, che parla di 72 ore di cessate il fuoco. Per Rabbo la tregua non pone condizioni a Israele e sarebbe stata approvata da tutte le fazioni. Secondo altre fonti la tregua sarebbe solo di 24 ore.

14:24 Da mezzanotte 100 morti

Secondo fonti palestinesi, a Gaza sono almeno 100 i morti sotto gli attacchi israeliani dalla mezzanotte. Cinque intere famiglie sarebbero state uccise a Khan Younis e a Rafah.

13:33 Esercito di Israele: obiettivi raggiunti

"Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci erano stati affidati all'inizio della campagna. Ora la leadership politica deve decidere se andare ancora avanti o ritirarsi da Gaza". Lo ha detto un'alta fonte militate israeliana citata dai media in forma anonima. Stasera alle 19 locali è prevista una nuova riunione del Gabinetto di sicurezza.