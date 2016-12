Gaza, Israele chiama i riservisti

21:53 - Dopo il fallimento della mediazione egiziana, il conflitto a Gaza sembra destinato ad aggravarsi e Israele ha annunciato il richiamo di 10mila riservisti, mentre ad essere nel mirino degli attacchi dell'aviazione israeliana sono ora i capi di Hamas. I razzi dalla Striscia hanno martellato il Sud: i raid incessanti sull'enclave palestinese hanno fatto altre decine di morti (oltre 20).

Tre comandanti del braccio armato della fazione - Mohammad Abu Chamala, Raed al Atar e Mohammed Barhoum - sono stati infatti uccisi a Rafah, nel sud della Striscia. Ad annunciarlo sono state le Brigate Ezzedin al-Qassam e il fatto è stato confermato anche da fonte israeliana. Abu Chamala era il responsabile dei tunnel di contrabbando scavati a centinaia sotto al confine con l'Egitto ed era una delle personalità più influenti nel Sud della Striscia. Al Atar - comandante della Brigata di Rafah del braccio armato di Hamas - era considerato la mente del rapimento del soldato israeliano Ghilad Shalit ed era già sopravvissuto ad un attentato israeliano. In questa nuova strategia, Israele ha anche attentato alla vita del comandante supremo di Hamas, Mohammed Deif: Hamas ha riferito che quell'attentato è fallito, ma ancora non ha fornito prove dirette che Deif sia ancora in vita.



A testimonianza dell'aggravarsi della crisi c'è il preannunciato richiamo dei riservisti giustificato da Israele con la tensione in aumento al confine con Gaza da dove continuano a partire i razzi e che hanno provocato un ferito grave. Dalla Striscia, Hamas ha condannato l'uccisione di tre bambini - tutti al di sotto di 10 anni - morti in un raid israeliano a Gaza City. Il capo in esilio della fazione islamica Khaled Meshaal ha definito - in una dichiarazione all'agenzia turca Anadolu - la morte dei bimbi "un vero Olocausto". Mentre Mahmud a-Zahar, uno dei dirigenti politici dell'organizzazione, ha respinto le osservazioni del premier israeliano Benyamin Netanyahu secondo cui "Hamas e i jihadisti dell'Isis sono due rami dello stesso albero".



In assenza per ora di una valida alternativa diplomatica, le parti hanno ribadito le proprie posizioni. Il generale Yoav Mordechai, coordinatore delle attività nei Territori, ha detto, citato da Haaretz, che Israele non osserverà alcun cessate il fuoco finché continuerà il lancio di razzi dalla Striscia. Sempre Meshaal dal Qatar ha ribattuto che Hamas nei negoziati indiretti con lo Stato ebraico ha "rifiutato la proposta egiziana ma non per questo il ruolo dell'Egitto".



Da Doha però sembra possa passare una delle tenui strade diplomatiche: il leader palestinese Abu Mazen ha incontrato insieme a Meshaal l'emiro del Qatar nel tentativo - secondo alcuni commentatori - di sbloccare lo stallo dei negoziati. Fonti palestinesi, riportate da Haaretz, hanno fatto sapere che il capo di Hamas potrebbe anche recarsi in questi giorni a Il Cairo, dove sabato arriverà lo stesso Abu Mazen.