Gaza, Israele bombarda Beit Lahia Usa: "Pronti ad aiutare la tregua"

L'offensiva israeliana su Gaza non si arresta. Dopo la prima incursione via terra contro un sito di lancio missili di Hamas, i militari hanno avvertito i palestinesi di Beit Lahia di abbandonare le proprie case poiché è il prossimo obiettivo. Hamas ha risposto con il lancio di razzi su Tel Aviv e su altre città. Intanto il bilancio delle vittime palestinesi sale a 165 morti. Gli Usa: "Pronti ad aiutare la tregua". Abu Mazen all'Onu: "Proteggeteci".

20:29 Il premier italiano: "Fermare estremisti"

La prima cosa da fare per il Medio Oriente è "fermare estremisti" Lo dice il premier Matteo Renzi. Renzi aggiunge che bisogna "garantire il diritto alla sicurezza di Israele e il diritto alla patria del popolo palestinese".

20:16 Israele, fuoco anche sul Golan

Un razzo (o un colpo di mortaio) sparato dal territorio siriano è esploso stasera nelle alture del Golan, a breve distanza da un avamposto militare israeliano. Non si ha notizia di vittime. Ancora non è noto se l'episodio sia un attacco intenzionale a Israele, oppure se sia legato a combattimenti in corso in Siria fra l'esercito nazionale e forze ribelli islamici presenti nell'area. Ieri era stato aperto il fuoco da nord in direzione d'Israele - con tre razzi - anche dal territorio libanese.

19:50 Hamas spara razzi

Anche stasera, come nei giorni scorsi, Hamas ha sincronizzato il lancio di una raffica di razzi verso obiettivi disparati in Israele con l'inizio dei telegiornali delle tre maggiori reti nazionali israeliane, alle 20 locali (le 19 in Italia). Stasera, mentre scorrevano i titoli di apertura, sirene di allarme sono risuonate contemporaneamente in una ventina di località nel sud e nel centro di Gerusalemme.

18:59 Gaza, 10mila palestinesi sfollati da Beit Lahia

La pressione militare israeliana nel Nord della Striscia sta avendo effetto e sono ormai 10mila i palestinesi sfollati da Beit Lahia che hanno chiesto accoglienza nelle istituzioni dell'Unrwa, l'ente dell'Onu per i rifugiati. Lo ha riferito un portavoce. Mentre l'area agricola di Beit Lahia sembra ormai deserta (ed è zona di combattimento) in alcuni rioni urbani della città sarebbero ancora barricati in casa - secondo la televisione israeliana - alcune migliaia di abitanti.

18:38 Israele bombarda Beit Lahia

Dopo i ripetuti moniti alla popolazione di Beit Lahya, all'estremità nord della Striscia, affinché evacuasse le proprie abitazioni, Israele ha iniziato a dirigere un fuoco di artiglieria su quell'area, utilizzata secondo l'esercito come zona di lancio di razzi a lunga gittata.

18:24 Kerry a Netanyahu: "Pronti per aiutare tregua"

Gli Usa sono pronti ad aiutare per raggiungere una tregua a Gaza: lo ha detto oggi il segretario di Stato John Kerry nel corso di un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel corso del colloquio, ha riferito una fonte del Dipartimento di Stato, Kerry ha espresso la preoccupazione degli Usa "per l'aumento delle tensioni sul campo" e "ha descritto il suo impegno con i leader della regione per aiutare a fermare il lancio di razzi". Kerry, che si trova a Vienna per i negoziati sul programma nucleare iraniano, ha anche "sottolineato che gli Usa sono pronti a facilitare una cessazione delle ostilità, compreso un ritorno all'accordo di cessate il fuoco del 2012".

17:45 Abu Mazen chiede "protezione all'Onu"

Il presidente palestinese Abu Mazen ha inviato una lettera all'inviato Onu per il Medio Oriente, indirizzata al segretario generale Ban Ki Moon, per chiedere che "lo Stato di Palestina sia messo sotto il sistema internazionale di protezione delle Nazioni Unite". Lo ha reso noto la dirigente dell'Olp Hanan Ashrawi.

16:48 Israele: "Razzo caduto senza fare vittime"

Israele conferma che Hamas è riuscito a sparare un razzo da Gaza verso Haifa. Il razzo, ha aggiunto, ha percorso oltre 160 chilometri ed è caduto in una zona aperta fra Haifa e Naharya, senza provocare vittime.

16:46 Boldrini: "Comunità internazionale fermi violenze"

E' dovere della comunità internazionale intervenire per ripristinare i canali del dialogo e fermare la violenza che sta causando distruzione e morte". Lo scrive la presidente della Camera Laura Boldrini sulla sua pagina Facebook commentando la situazione nella striscia di Gaza.

16:09 Tv Hamas: "Lanciati razzi"

La televisione di Hamas sostiene che il suo braccio armato ha sparato simultaneamente da Gaza razzi M 75 verso Tel Aviv e un razzo R 160 in direzione di Haifa. In Israele non si ha per ora notizia di vittime. A Naharya, al confine col Libano, le sirene sono entrate in funzione per un falso allarme.

15:53 Sirene d'allarme a Tel Aviv, Haifa e Hadera

Le sirene d'allarme stanno risuonando in questo momento a Tel Aviv. Lo ha costatato l'Ansa sul posto. Si sono sentite due forti esplosioni: due razzi infatti sono stati intercettati sull'area metropolitana della città. Lo rende noto il portavoce militare israeliano. Sirene di allarme risuonano anche nel Nord di Israele: a Haifa e a Hadera.

15:52 Domani ministro degli Esteri tedesco in M.O.

Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier arriverà domani nella regione per incontrare sia il premier Benyamin Netanyahu sia il leader palestinese Abu Mazen. Obiettivo della visita - dicono i media israeliani - è quello di aiutare il negoziato e mettere fine alla crescente guerra in corso.

15:51 Francia: "Cessate il fuoco è la priorità"

"A Gaza come in Israele la priorità assoluta è il cessate il fuoco". Lo ha detto il ministro degli Esteri Laurent Fabius, poco prima dell'inizio della riunione a Vienna con i colleghi di Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania. "La Francia - ha aggiunto - chiede, come il consiglio di sicurezza dell'Onu, il ritorno alla tregua del 2012, ne discuteremo con i colleghi qui a Vienna".

15:49 La Mogherini vedrà Abu Mazan e Netanyahu

"E' venuto il momento che la comunità internazionale trovi la compattezza e il coraggio per mettere fine a una delle guerre più lunghe della storia contemporanea". Lo ha detto, alla vigilia della sua missione in Medio Oriente, il ministro degli Esteri Federica Mogherini che incontrerà il premier israeliano Benyamin Netanyhu e il presidente palesitinese Abu Mazen. Mogherini ha parlato con i colleghi tedesco, Steinmeier, e francese, Fabius. Nel pomeriggio sentirà con il ministro degli Esteri britannico Hague.

15:15 M.O., Mogherini: "Serve una tregua immediata"

"Il conflitto israelo-palestinese ha già devastato troppe generazioni. Serve una tregua immediata". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Federica Mogherini alla vigilia della missione che la porterà in Medio Oriente. La titolare della Farnesina ha avuto colloqui telefonici con i colleghi europei.