Gaza, Israele accetta la tregua di 12 ore proposta dagli Stati Uniti

Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco umanitario di 12 ore avanzata dal segretario di Stato Usa John Kerry. La tregua prenderà il via alle 7 di sabato mattina. Hamas, da parte sua, aveva confermato la disponibilità alla tregua, mettendo sul tavolo richieste per i suoi prigionieri e per l'area di pesca davanti a Gaza.

22:41 Tregua dalle 7 di sabato mattina "Israele ha dato il suo assenso a un cessate il fuoco a partire dalle 7 di sabato" (ora locale, le 6 in Italia, ndr.), ha detto un responsabile americano che accompagna al Cairo il segretario di Stato John Kerry. Quest'ultimo ha lasciato la capitale egiziana venerdì senza essere riuscito ad ottenere una tregua più lunga fra Israele e Hamas. 22:31 Israele accetta tregua umanitaria di 12 ore Israele ha accettato la richiesta di 12 ore di tregua su Gaza avanzata dal segretario di Stato Usa, John Kerry, e dal segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. Lo confermano fonti americane. 21:54 Stampa: "Israele valuta tregua di 12 ore" Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Moshe Yalon stanno ancora discutendo la richiesta di 12 ore di tregua su Gaza avanzata dal segretario di Stato Usa, John Kerry, e dal segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. 21:15 Ban: "I palestinesi hanno sanguinato abbastanza" "I palestinesi hanno sanguinato abbastanza". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon, in conferenza stampa al Cairo, tornando a chiedere una tregua umanitaria di sette giorni. 20:55 Kerry: "Lavoriamo a un cessate il fuoco di sette giorni" "Stiamo lavorando a un cessate il fuoco umanitario di 7 giorni" per "dare entrambe la parti la possibilità di fermare la violenza". Lo ha detto il segretario di Stato Usa John Kerry confermando che, al momento, sulla proposta non è ancora stato raggiunto un accordo. 20:09 Israele vuole restare a Gaza per distruggere i tunnel La decisione di rigettare per ora la proposta del segretario di Stato Usa, John Kerry, è legata al fatto che Israele intende restare nella Striscia di Gaza e continuare a distruggere i tunnel di Hamas. Lo riferisce la tv di Stato israeliana. Israele vorrebbe tenere questo requisito all'interno di un accordo per un cessate il fuoco temporaneo. 19:46 Israele rifiuta la tregua Israele rifiuta la proposta di tregua presentata dal segretario di Stato americano, John Kerry, e chiede modifiche al testo. Lo comunicano fonti del consiglio di gabinetto, che continua ora a discutere su come "incrementare" le proposte a favore di Israele. La bozza prevedeva il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza a partire da domenica. Hamas si era detta disponibile a trattare lo stop delle armi. 18:33 Ucciso un altro soldato israeliano Un altro soldato israeliano è stato ucciso oggi pomeriggio a Gaza, secondo quanto riferito dal portavoce militare. Il totale delle vittime militari israeliane sale così a 35. 15:50 Stasera a Il Cairo conferenza stampa Kerry e Ban Ki-moon Una conferenza stampa del segretario di Stato Usa, John Kerry, e del segretario generale dell'Onu, Ban ki-moon, a Il Cairo sulle trattative per un possibile cessate il fuoco a Gaza è stata fissata stasera alle 20.30. Lo riferisce Haaretz. 15:14 Quattro palestinesi uccisi in Cisgiordania E' salito a 4 il numero dei palestinesi rimasti uccisi in Cisgiordania nel corso di manifestazioni di sostegno alla popolazione di Gaza. Lo afferma l'agenzia di stampa palestinese Maan. Due morti si sono avuti a Hawara (Nablus) e due a Beit Umar (Hebron). 14:33 Leader Hamas: serve tregua Serve un cessate il fuoco e la fine del blocco di Israele a Gaza "il più presto possibile". Lo dice Khaled Meshaal, leader di Hamas, alla Bbc. "Le persone non possono ricevere assistenza sanitaria o andare al lavoro. Perché il popolo di Gaza deve essere punito con questa morte lenta nella più grande prigione del mondo? Questo è un crimine". 14:09 Ban Ki-moon chiede una "pausa umanitaria" Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha lanciato un appello per una "pausa umanitaria" a Gaza. 13:37 Ue: "Inchiesta su bombardamento scuola Onu" L'Unione europea ha rivolto un appello per "un'inchiesta rapida" sui bombardamenti israeliani contro una scuola dell'Unrwa (l'ente dell'Onu per i profughi), che ha provocato 16 morti e 200 feriti. "Rivolgiamo un appello ad un'inchiesta immediata e completa su questo episodio", ha detto Maja Kocijancic, portavoce dell'Alto rappresentante Ue Catherine Ashton. Il portavoce ha inoltre rivolto un "appello a tutte le parti per un cessate il fuoco immediato". 13:02 Ucciso un soldato israeliano Un soldato israeliano, un riservista di 36 anni, è rimasto ucciso nelle prime ore della giornata odierna nel corso di combattimenti nel nord della striscia di Gaza. Lo rende noto il portavoce militare. Con la sua morte sale a 33 il numero dei soldati uccisi a Gaza. Ad essi va aggiunto un militare che risulta disperso. 12:09 Gabinetto sicurezza Israele rinviato Il gabinetto di sicurezza israeliano che dovrebbe discutere sull'operazione a Gaza e su un possibile cessate il fuoco umanitario è stato spostato dalle 13.30 alle 15.00 ore locali. 1

