13:50 - "Vogliamo dare una possibilità ai negoziati e non siamo interessati a una escalation". Lo ha detto, come riporta il Times Of Israel, il portavoce di Hamas a Gaza, Sami Abu Zuhri, prima di aggiungere: "Se l'occupazione insiste nel continuare il conflitto, siamo pronti". "Non possiamo tornare al punto di partenza e accettare il blocco di Gaza e dei suoi residenti", ha concluso Sami Abu Zuhri.