00:55 - Rappresentanti delle fazioni palestinesi presenti a Il Cairo per i colloqui sul conflitto di Gaza hanno avvertito d'essere pronti a lasciare la capitale egiziana se Israele non tornerà al tavolo entro domenica. Le prossime ore "decideranno la sorte delle trattative", ha detto Mussa Abu Marzuk, numero due di Hamas. Israele ha chiesto come precondizione per le trattative uno stop dei razzi.