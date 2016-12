Gaza, Hamas "apre" a nuova tregua

14:24 - Le delegazioni palestinesi presenti a Il Cairo avrebbero accettato la proposta egiziana per una tregua di 3 giorni utile a riavviare i colloqui per una accordo a lungo termine con Israele. Lo rende noto il Times of Israel, che cita media palestinesi. Israele ha tuttavia escluso l'ipotesi di una ripresa dei negoziati "finché Hamas non interromperà il lancio dei razzi", come ha chiarito il premier di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu.