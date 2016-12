Gaza, Egitto lavora a nuova tregua

20:58 - Le trattative in corso a Il Cairo tra egiziani e fazioni palestinesi sono puntate a ripristinare nella Striscia di Gaza il cessate il fuoco terminato venerdì. Lo ha detto una fonte di Tel Aviv, confermando che Israele non parteciperà al tavolo negoziale se non si fermerà il lancio di razzi. Intanto Germania, Francia e Gran Bretagna esprimono grande preoccupazione per il timore di una nuova escalation e chiedono una tregua immediata.