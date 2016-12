14:13 - Una tregua umanitaria di quattro ore è entrata in vigore a Gaza alle ore 15 locali, le 14 in Italia. Lo riferisce il sito web israeliano Ynet che precisa tuttavia che la sospensione delle ostilità riguarda solo alcune zone, e non la Striscia intera. C'è attesa intanto per l'esito della riunione del Gabinetto di sicurezza convocato dal premier Benyanim Netanyahu in corso a Tel Aviv.