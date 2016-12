14:41 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, lancia un appello a Israele e ad Hamas a "rinnovare la tregua umanitaria a Gaza" e ribadisce la sua "richiesta per un cessate il fuoco che prepari il terreno per l'avvio dei negoziati". In una nota, Ban "esorta i responsabili a fare un passo indietro per non provocare nuove tragedie o infliggere altra violenza sui civili".