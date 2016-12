14:02 - Trentacinque palestinesi sono morti oggi in seguito ai nuovi raid israeliani e altri 150 sono rimasti feriti, mentre è salito a dieci il numero delle persone uccise da un'esplosione nella scuola dell'Unrwa a Rafah, come ha riferito l'agenzia Maan. Fonti palestinesi hanno attribuito il raid a un drone israeliano, mentre l'Unrwa per il momento non si pronuncia sull'origine dell'ordigno.