12:57 - L'esercito israeliano ha emesso un'allerta sicurezza in un'area vicino al confine nord della Striscia di Gaza, la zona di Zikim. I media dicono che ai residenti è stato ordinato di chiudersi in casa. In passato ai residenti era stata imposta la stessa cosa, nell'eventualità di infiltrazioni da Gaza in territorio israeliano, tramite i tunnel scavati da Hamas.