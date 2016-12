10 agosto 2014 Gaza, accordo per una tregua di 72 ore Le parti hanno raggiunto un'intesa, come ha annunciato il sito di Ynet. Fonti dalla Striscia dicono che sono stati uccisi altri due ragazzini Tweet google 0 Invia ad un amico

20:04 - E' stato raggiunto un accordo tra le parti per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. A dare l'annuncio è stato il sito Ynet, secondo il quale è stata decisa una tregua della durata di altre 72 ore. Anche Israele ha confermato la notizia. Poco prima, erano risuonate le sirene di allarme per l'arrivo di razzi nel sud di Israele e nell'area di Ashkelon.

Hamas: "La tregua durerà se sarà tolto il blocco alla Striscia" - Il leader politico di Hamas, Khaled Meshaal, ha detto in un'intervista esclusiva all'Afp che una tregua duratura deve portare alla revoca del blocco alla Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco di 72 ore, ha continuato, "è uno dei mezzi o delle tattiche destinate alla riuscita dei negoziati o alla distribuzione degli aiuti umanitari. Il nostro obiettivo è che le richieste palestinesi siano soddisfatte e che la Striscia viva senza blocco".



Raid e morti - I raid di Tel Aviv intanto però sono proseguiti per buona parte della domenica facendo altri morti e portando il numero delle vittime palestinesi da inizio conflitto a oltre 1.900.



Già in giornata erano circolate voci secondo cui i palestinesi, a Il Cairo per discutere uno stop alle armi, avevano accettato una tregua di 73 ore. Le delegazioni arabe avrebbero infatti detto sì alla proposta egiziana di 3 giorni di stop ai combattimenti utile a riavviare i colloqui per una accordo a lungo termine con Israele. Lo aveva reso noto il Times of Israel citando media palestinesi. Le delegazioni, in attesa di una riposta israeliana a questa "apertura", sono rimaste in Egitto anche perché lunedì è n programma una riunione della Lega Araba.



"Ucciso un 14enne" - Secondo fonti palestinesi sarebbe stato ucciso nei raid anche un ragazzo di 14anni. E' accaduto a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Ci sarebbero anche tre feriti. Da sabato il numero dei morti stimato dalle stesse fonti sale così a una dozzina, oltre 1.900 dall'inizio del conflitto, un mese fa.



Maan: "Morto anche un 12enne - L'agenzia palestinese Maan riporta che un ragazzino di 12 anni è stato ucciso da "fuoco israeliano" nei pressi del campo profughi di al-Fawwar, vicino a Hebron. Dopo l'uccisione vi sono stati degli scontri.



12enne ucciso, Israele si scusa - L'esercito israeliano si è scusato per la morte del ragazzino palestinese di 12 anni. L'esercito, che in una nota, citata dai media, ha ammesso di aver aperto il fuoco e che il piccolo è stato ucciso, ha aggiunto che sul caso è stata aperta un'inchiesta da parte della Divisione criminale militare.