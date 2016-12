Gaza, 540 vittime tra i palestinesi Raid israeliano colpisce un ospedale

Il consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato una riunione d'emergenza sul conflitto di Gaza e sugli ultimi sviluppi dell'offensiva di Israele. Ma i combattimenti non si fermano: un piccolo ospedale situato nella zona centrale di Gaza è stato colpito da un razzo israeliano. Intanto i morti palestinesi a Gaza dall'inizio delle ostilità sono 540, con 3.200 feriti. La Casa Bianca preme per un cessate il fuoco: "Non vogliamo più vedere vittime civili".

23:27 La Lega araba preme su Hamas per una tregua

Il capo della Lega Araba Nabil al-Arabi sta premendo su Hamas perché accetti la proposta egiziana di un cessate il fuoco per mettere fine al conflitto a Gaza. Il Cairo ha recentemente proposto un'iniziativa per una tregua, sostenuta dalla Lega Araba, accettata da Israele, ma rifiutata dal movimento palestinese che controlla la Striscia. Hamas chiede invece che Israele tolga il blocco imposto a Gaza, riapra le frontiere con l'Egitto e liberi decine di prigionieri.

23:13 Palestinese ucciso da un israeliano in Cisgiordania

Un israeliano ha ucciso con un colpo di arma da fuoco un palestinese che lanciava pietre sulla sua auto a nord di Gerusalemme in Cisgiordania. L'incidente è avvenuto tra Ar-Ram e il posto di controllo di Hizma. Il corpo del palestinese, un giovane di 21 anni, Mahmud Shawamreh, è stato trasportato in Israele.

21:36 Ban Ki-moon: "Cessate il fuoco e poi negoziati"

Per il segretario generale delle Nazioni unite, Ban Ki-Moon, si deve ottenere immediatamente un cessate il fuoco e in seguito avviare negoziati. "Chiedo di nuovo alle due parti di accettare il cessate il fuoco incondizionato", ha detto a una conferenza stampa a Il Cairo. I punti controversi nella proposta di tregua egiziana "possono essere esaminati, ma prima bisogna fermare le violenze e poi tenere negoziati e avere un dialogo".

20:59 Il Consiglio di sicurezza Onu verso un nuovo incontro

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, secondo fonti diplomatiche, si ritroverà per una nuova riunione di emergenza per discutere la situazione a Gaza. Il nuovo incontro potrebbe tenersi alle 10 di martedì ora locale (le 16 in Italia).

20:06 Raid israeliano su grattacielo: 10 morti

Dieci morti, metà dei quali donne e bambini, e 40 feriti sono le vittime di un nuovo bombardamento che ha colpito un grattacielo a Gaza, provocando il crollo di diversi piani del palazzo. Dalla zona arrivano notizie frammentarie, che vengono diffuse da siti web locali.

19:46 Casa Bianca: inaccettabile che Hamas colpisca i civili

E' "inaccettabile" che Hamas prenda di mira i civili. Ad affermarlo è il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, secondo cui anche Israele deve fare di più per evitare vittime civili.

19:36 A Sajaya una kamikaze contro i soldati

Una kamikaze palestinese ha cercato di lanciarsi contro le forze israeliane impegnate nel rione di Sajaya, a est di Gaza City. Lo ha riferito la televisione commerciale israeliana, Canale 10. Secondo l'emittente, la donna ha insospettito i militari che hanno sparato nella sua direzione attivando così il corpetto che aveva con sé.

19:29 Oxfam: "Ucciso un bambino ogni 90 minuti"

Da giovedì sera, quando è iniziata l'offensiva terrestre israeliana a Gaza, "è rimasto ucciso un bambino ogni 90 minuti, circa un quarto delle vittime tra i civili, mentre si stima che siano 72mila i minori che, avendo perso la casa o un familiare sotto i bombardamenti, hanno bisogno di assistenza psicologica". Lo denuncia la ong Oxfam, precisando che sono 900mila le persone senz'acqua, mentre il numero degli sfollati ha toccato quota 100mila.

19:27 Nuovo bilancio: 530 morti tra i palestinesi, 3.200 feriti

Cinquecentotrenta morti, 3.200 feriti: questo il bilancio aggiornato delle vittime palestinesi del conflitto in corso a Gaza con le forze israeliane, secondo la agenzia di stampa palestinese al-Ray, vicina a Hamas.

18:59 Tv Israele: "150 terroristi uccisi dalle forze di terra"

Dall'inizio delle operazioni terrestri a Gaza le forze di terra israeliane hanno ucciso "150 terroristi" palestinesi: lo riferisce la tv commerciale Canale 2, basandosi su fonti militari. I militari impegnati a Gaza hanno portato alla luce 45 ingressi di 16 tunnel offensivi scavati fino sotto al territorio israeliano.

18:52 Morti sette soldati israeliani

Sette militari israeliani sono morti oggi: lo ha detto la tv Canale 10, secondo cui quattro sono caduti nel Neghev occidentale e tre a Gaza.

18:40 Ban Ki-moon: "Tregua non basta, serve un piano per la ricostruzione"

"Il cessate il fuoco a Gaza non basta, è necessario un piano che si focalizzi sulla ripresa e sulla ricostruzione": lo ha detto Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon, in collegamento telefonico da Il Cairo. "La violenza deve fermarsi oggi, immediatamente - ha aggiunto - e le parti devono creare uno spazio per assistere i feriti".

18:36 Razzi da Gaza sul centro di Israele, 7 morti

Una nuova salva di razzi è stata sparata da Gaza verso ampie zone nella regione centrale di Israele e nel Neghev: sette le vittime. Milioni di persone sono state costrette a trovare riparo nelle stanze protette delle loro abitazioni. Almeno due razzi palestinesi sono stati intercettati dalle batteria di difesa, altri sono stati lasciati esplodere in zone aperte.

18:20 Il Cairo, in serata incontro fra Ban Ki-moon e Kerry

A Il Cairo, alle 21 ora locale e italiana, ci sarà un incontro fra il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ed il capo della diplomazia americana John Kerry.

17:25 Obama: "Basta vittime civili"

Gli Stati Uniti sono "preoccupati" per il crescente numero di vittime palestinesi a Gaza per l'offensiva di Israele. Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, sottolineando che "non vogliamo più vedere civili uccisi", e per questo è necessaria un'immediata fine delle ostilità.