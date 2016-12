Gaza, 4 gemelli nati sotto le bombe

12:05 - Tre maschietti e una femmina, quattro gemellini vivaci e in buona salute: li chiamano i gemelli miracolo, sono nati nell'ospedale di Rafah, nella martoriata striscia di Gaza durante i bombardamenti. Ogni nascita è una festa in questo ospedale, ma l'arrivo di questi quattro gemellini è per tutti un dono speciale. Per cinque lunghi anni papà Ali e mamma Reham hanno provato e riprovato ad avere un figlio senza riuscirci e adesso che erano vicinissimi al loro sogno temevano che sarebbe sfumato per colpa della guerra. Invece, almeno stavolta, la vita si è presa una rivincita. E' una festa per tutti, il medico che li ha aiutati a venire alla luce ha twittato questa immagine e ha scritto: "Nonostante la sofferenza una mamma palestinese ha fatto nascere 4 gemellini a Gaza".