14:19 - Dura replica dell'Unione europea a Vladimir Putin dopo la lettera inviata dal Cremlino per chiedere negoziati urgenti sul debito accumulato dall'Ucraina per le forniture di gas. "E' meglio per tutti che la Russia non faccia minacce - dichiara la portavoce della Commissione Ue, Pia Ahrenkilde -. Il 70% dell'export russo di energia è verso l'Europa e rappresenta il 50% delle entrate federali. Teniamo a mente queste cifre".