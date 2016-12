11:35 - Esistono "forti rischi" per le forniture di gas all'Europa in inverno. Lo ha detto il ministro dell'Energia russo, Alexander Novak. Kiev potrebbe sottrarre illegalmente parte del gas russo diretto in Europa attraverso i metanodotti ucraini in vista della stagione fredda, ha aggiunto a margine di un incontro con il commissario Ue per l'Energia Gunther Oettinger.