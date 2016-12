7 maggio 2014 Gallarate, ritrova dopo oltre 50 anni il fratello grazie a un messaggio su Fb Erano stati separati da bambini subito dopo la morte della madre e a 5 anni era stato dato in adozione a una coppia americana. Così da allora Liliana Bonato, 72 anni, residente a Gallarate (Varese), non aveva avuto più notizie del fratello Tweet google 0 Invia ad un amico

16:39 - Erano stati separati da bambini subito dopo la morte della madre e a 5 anni, nel 1960, era stato dato in adozione a una coppia americana. Da allora la sorella, Liliana Bonato, 72 anni, residente a Gallarate (Varese), non aveva avuto più notizie del fratello portato negli Stati Uniti dai genitori adottivi. Daniela, la figlia di Liliana, ha cercato però di riunire la sua famiglia e ci è riuscita grazie a un annuncio rilanciato su Fb da un ex analista del Pentagono, Marc Garlasco.

I genitori adottivi del fratello "americano", Peter Harrison Hart, 57 anni, lo avevano informato quando era un ragazzino di avere una sorella, ma per paura che il suo gesto potesse far soffrire la sua nuova famiglia, non l'aveva mai cercata .



Pochi giorni fa però Peter ha ricevuto una mail in cui si diceva che la sua famiglia di origine lo stava cercando. Da prima ha pensato a una truffa, ma leggendo quanti particolari della sua storia erano stati riportati correttamente ha deciso di rispondere, riuscendo così a ritrovare la sorella. Peter e Liliana per ora si sono parlati e visti solo per telefono, ma il primo incontro è già stato programmato per l'estate.